Eugenio Finardi canta "Jamaica Farewell" a "Festivalbar" 1993

Vi ricordate Eugenio Finardi al "Festivalbar"? Nel 1993 il cantautore italiano ha reinterpretato il brano degli anni Cinquanta, "Jamaica Farewell", contenuto nel suo disco "Acustica" pubblicato nello stesso anno. Presentato da una giovanissima Federica Panicucci nelle vesti di conduttrice della kermesse italiana, il cantante milanese si è presentato sul palco con in braccio la sua chitarra.

Di madre cantante e insegnante lirica statunitense, Eugenio Finardi incide il primo disco a soli nove anni, "Palloncino rosso fuoco", facendosi conoscere tra i più piccoli. Il debutto in età adulta arriva all'inizio degli anni Settanta, quando inizia a suonare per gruppi rock, come i "Tiger", e a scrivere testi in inglese, strizzando l'occhio al genere hard rock.