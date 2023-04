Nancy Brilli vittima di "Scherzi a Parte" 1993

Nel 1993 Nancy Brilli è vittima di uno scherzo da parte di "Scherzi a Parte". L'attrice vincitrice del David di Donatello alla miglior attrice non protagonista nel 1990, si reca alle poste per ritirare un pacchetto molto importante quando l'impiegata dell'ufficio postale le comunica che il suo pacco è stato scambiato per "sbaglio".

Dopo una lunga attesa e una chiamata di un ammiratore un po' invadente, Nancy Brilli recupera il suo pacco contenente un quadro di valore. Il passaggio al metal detector fa esplodere il pacco ed è in quel momento che l'attrice, dopo una serie di disavventure, scopre di essere vittima di "Scherzi a Parte".



Nancy Brilli debutta come attrice a 20 anni per poi affermarsi negli anni come una delle donne più amate del cinema italiano. Nel 1984 Pasquale Squitieri le affida il ruolo di Miriam Petacci in "Claretta" ma il suo volto diventa popolare grazie soprattutto al film "Compagni di scuola" (1988) di Carlo Verdone. Approda in tv con la serie "Commesse" e nei primi anni 2000 con la fiction "Il belle delle donne" recita accanto alle colleghe Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio.