Le Cleopatra cantano "Life ain't easy" a "Festivalbar" 1998

Le Cleopatra, Cleo, Yonah e Zainam Higgins, nel 1998 si esibivano sul palco del "Festivalbar" con il brano "Life ain't easy", uno dei singoli più famosi della band che in quegli anni ha vinto diversi premi come i Brit Awards e i MOBO Awards. Il gruppo musicale R&B e pop britannico, ha supportato anche la band delle Spice girls nelle tappe britanniche dello Spice World Tour.

Sempre nel 1998 le Cleopatra parteciparono al concerto di Natale in Vaticano in presenza di Papa Giovanni Paolo II con i brani "Come All Ye Faithful" e "Silent Night". Il loro ultimo album insieme risale al 2000, "Steppin' Out" che ricevette una massiccia promozione supportata dai singoli "Come and Get Me", "U Got It" e da un tour negli Stati Uniti e successivamente in Giappone.