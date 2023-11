Sconsolata e la ricerca dell'anima gemella a "Zelig Circus" 2003

Dopo il lancio della rubrica "C'è posto per te" Sconsolata, il personaggio interpretato da Anna Maria Barbera, torna sul palco di "Zelig Circus" (2003) per dare aggiornamenti. "Allora forse non sono stata spiegata, la settimana scorsa ho slanciato un appello e ho detto chiaro "c’è posto per te" e non si è presentato nessuno. Se c'è stato un equivoco vi viglio dare un'altra chance perché io non sono una Penelope che aspetta nessuno" ha esordito la comica.

"Quella povera donna passò un'odissea, la conoscete no? Se non la sapete ve la racconto io" prosegue la comica intonando il brano di Rosanna Fratello "Sono una donna non sono una santa". Ricevuta la chiamata di Ulisse suo marito, la comica nei panni di Penelope chiede: "Ulisso dove ti trovi? Ah a Santo Domingo con Circe! Come? Non fare la solita sicilianuzza gelosa, perché olandese tu sei?" Conclude Anna Maria Barbera.