Auguri Angela Finocchiaro, eccola a "Zelig Circus" 2003 con i Pali e Dispari

Buon compleanno Angela Finocchiaro! L'attrice e comica compie 68 anni e vogliamo festeggiarla rivedendola a "Zelig Circus" quando nel 2003 insieme a i Pali e Dispari si esibiva in una serie di spot progresso. Milanese doc, ha iniziato lavorando in compagnie teatrali sperimentali come "Quelli di Grock", della quale ha contribuito alla fondazione, assieme al regista e attore Maurizio Nichetti.

Sempre al fianco dell'amico Nichetti, approda al grande schermo senza mai abbandonare il teatro. Viene scelta dal grande Alberto Sordi in "Assolto per aver commesso il fatto" (1992), ed è accanto a Marcello Mastroianni e Max von Sydow nel giallo "A che punto è la notte"(1994). Dal 2006 al 2010 Angela Finocchiaro ha vinto 5 premi: David di Donatello (2006, 2007), Nastri d'Argento (2006) e Roma Fiction Fest (2009, 2010).