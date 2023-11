Jovanotti canta "La mia moto" a "Il principe azzurro" 1989

Chi ricorda Jovanotti scatenarsi sulle note de "La mia moto"? Nel 1989 il rapper romano presentava il suo singolo tratto dall'omonimo album a "Il principe azzurro" programma di Canale 5 condotto da Raffaella Carrà. La conduttrice si collega con Lorenzo Cherubini in sala regia che fa subito partire la base della canzone. L'atmosfera si scalda sulle note del brano cantato da Jovanotti che percorre i corridoi del centro di produzione Safa Palatino e dalle quinte entra in studio accolto dall'ovazione del pubblico. L'album "La mia moto", il secondo pubblicato dall'artista idolo dei "paninari", ha venduto oltre 600mila copie e include il singolo "Vasco" che il rapper porterà al Festival di Sanremo di quell'anno suscitando polemiche perché ritenuto un attacco "generazionale" a Vasco Rossi.

In onda nella primavera del 1989 la trasmissione di Canale 5 ruotava intorno a una gara tra uomini tra i 25 e i 45 che si sfidavano in un torneo per aggiudicarsi il titolo di "principe azzurro" degli anni Novanta. A giudicare le prove un pubblico interamente femminile. E proprio le donne accoglievano Jovanotti al suo ingresso in studio: l'entusiasmo era tale che il cantante deve "interrompere" l'esibizione perché sommerso dall'affetto delle ammiratrici. Rivediamo Jovanotti cantare "La mia moto" nello studio de "Il principe azzurro" nel 1989.