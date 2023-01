L'esibizione dei Roxette a "Generazione X" nel 1995

Era il 1995 quando i Roxette calcarono il palco di "Generazione X", il talk di Ambra Angiolini, per presentare il loro singolo del momento: "You Don't Understand Me", contenuto nell'album "Don't Bore Us, Get to the Chorus!".

Si tratta del primo greatest hits del duo pop svedese composto da Marie Fredriksson e Per Gessle che include, oltre ai singoli più famosi del gruppo, anche quattro brani inediti (gli altri tre sono "June Afternoon", "She Doesn't Live Here Anymore" e "I Don't Want to Get Hurt").

Fredriksson, voce del duo, è peraltro scomparsa il 9 dicembre 2019, a seguito di un tumore al cervello contro il quale combatteva da oltre 17 anni.