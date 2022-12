Marcella Bella si esibisce a "Superclassifica Show" nel 1982 con "Mi mancherai"

Ospite a "Superclassifica Show" nel 1982 Marcella Bella si esibisce con il brano "Mi mancherai” sull'adattamento italiano del successo internazionale "Don't walk away". La cantante italiana, sorella del compositore Gianni Bella, vince nel 1965 le selezioni per partecipare al "Festival degli Sconosciuti" di Ariccia, organizzato da Teddy Reno, ma la vittoria non le viene convalidata, perché ha solo 13 anni.

Nel 1968 incontra Ivo Callegari, che le procura un contratto con la CDG. Incide il primo 45 giri nel 1969 dove troviamo "Un ragazzo nel cuore", scritta da Mogol e Roberto Soffici, "Il pagliaccio", con cui partecipa al girone B del "Cantagiro". La consacrazione arriva nel 1972 quando porta al "Festival di Sanremo" "Montagne Verdi", scritto dal fratello Gianni con Giancarlo Bigazzi.