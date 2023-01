Auguri Rod Steward, rivediamolo ai "Telegatti" del 1988

Era il 1988 quando un poco più che quarantenne Rod Stewart arrivava in Italia, per esibirsi sul palcoscenico dei "Telegatti" con il brano "Lost in You", contenuto nell'album "Out of Order".

Nato a Londra il 10 gennaio 1945, l'artista, che oggi compie 78 anni, è considerato uno dei più importanti interpreti rock di tutti i tempi, in grado di conquistare per dieci volte la prima posizione nella classifica britannica degli album più venduti.

Nominato Sir dalla regina Elisabetta II nel 2016, arrivò alla notorietà agli inizi degli anni Settanta, dopo brevi esperienze in alcuni gruppi blues britannici.

Successivamente, a partire dagli anni Ottanta, pur rimanendo assai popolare come personaggio in Inghilterra, non riuscì più a piazzare i suoi lavori nei piani alti delle classifiche.