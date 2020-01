Rod Stewart nei guai: finirà in tribunale dopo una rissa con un buttafuori

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per Rod Stewart . Il cantante, che compirà a breve 75 anni, è stato arrestato in Florida la notte di Capodanno dopo aver picchiato un buttafuori, che aveva negato alla star di entrare (senza invito) a un party privato insieme a un gruppo in cui era presente il figlio Sean. Dopo essere stato rilasciata, la star della musica dovrà comparire in tribunale il 5 febbraio.

La Notte di San Silvestro la famiglia Stewart voleva partecipare (senza invito) a una serata a tema "James Bond" al Breakers Resort di Palm Beach, dove stavano trascorrendo una vacanza. Quando il figlio Sean (39 anni), ha cominciato a discutere con il buttafuori, sarebbero iniziati i problemi.

Secondo gli Stewart, sarebbe stato il buttafuori a comportarsi in maniera aggressiva nei confronti del ragazzo con il conseguente intervento della star, che quindi avrebbe sferrato un cazzotto al petto l’uomo. In base al racconto della polizia invece (come dimostrerebbero le telecamere di sorveglianza), sono stati il cantante e il figlio a scatenare il diverbio poi scaturito nel pugno.



In seguito all'arresto il cantante ha chiesto scusa per il suo comportamento. L'accusa nei confronti dei due è di aggressione e l'appuntamento davanti al giudice della Contea di Palm Beach è fissato per il 5 febbraio.





