Ricordate Marco Columbro a "Bellezze sulla neve"?

Quando si dice una trasmissione iniziata con il botto... Uno dei momenti più divertenti di "Bellezze sulla neve", programma televisivo andato in onda per due stagioni su Canale 5 tra il 1991 e il 1992, è stato il ko tecnico di Marco Columbro, mentre ballava con Lorella Cuccarini sulla pista di ghiaccio, andato in onda nella prima puntata.

La danza iniziale si è trasformata in una sfida tra i due conduttori, dove l'instabilità di Marco Columbro sui pattini e le sue continue cadute hanno regalato risate al pubblico presente al Palaghiaccio di Madonna di Campiglio e a quello a casa.

Il programma andava in onda il martedì ed era condotto per la prima volta da Columbro e Cuccarini, sodalizio che durerà per molti anni grazie alle conduzioni di fortunati programmi come "Paperissima" e "Buona Domenica". La parte comica era affidata a Francesco Salvi. La prima edizione ebbe molto successo e vinse il Telegatto come Miglior trasmissione di giochi in TV.

Rivediamo la serie di cadute di Marco Columbro con la telecronaca di Francesco Salvi.