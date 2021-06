Quando Marco Columbro era la voce del pupazzo Five 

Si chiamava Five ed era, nei primi anni '80, la mascotte della nascente Canale 5. Il peluche era un pupazzo impertinente e dispettoso. Realizzato in gommapiuma, Five era animato attraverso la tecnica su nero e la voce era doppiata da Marco Columbro, come si vede in questo estratto.

Nella sua prima apparizione, al fianco del musicista Augusto Martelli, il pupazzo promuoveva il concorso "Operazione Five", ma visto il suo successo soprattutto tra i bambini divenne presto il protagonista di alcuni programmi come "Five Time", "Domenica con Five" e "Pomeriggio con Five".

Five è stato il precursore di Uan, altro popolare pupazzo-mascotte ma di "Bim Bum Bam", il programma per ragazzi di Italia 1.