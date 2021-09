È il 1991: Lorella Cuccarini canta la sigla di “Bellezze sulla neve”

Trent'anni fa Lorella Cuccarini incise “Ascolta il cuore”, sigla d’apertura del programma “Bellezze sulla neve”, condotto dalla stessa show-girl su Canale5 con Marco Columbro e Francesco Salvi.

"Bellezze sulla neve ", programma televisivo andato in onda per due stagioni su Canale 5 tra il 1991 e il 1992, ha vinto un Telegatto nel 1991 come Miglior trasmissione di giochi TV. Ispirata a Giochi senza frontiere della Rai, era la versione invernale del celebre "Bellezze al bagno", in onda già dal 1989.