Le ragazze di "Non è la Rai" si sfidano in una gara di playback con "E la luna bussò"

Ecco, nel video in alto, uno dei tanti momenti divertenti della trasmissione "Non è la Rai", in cui le ragazze si sfidano in una gara di playback, interpretando uno dei più grandi successi di Loredana Bertè: "E la luna bussò", pubblicato nel 1979.

Le canzoni in playback, assieme ai giochi telefonici e i balletti, facevano parte - assieme alle cento ragazze - dello scheletro del programma, andato in onda dal 9 settembre 1991 fino al 30 giugno 1995, per quattro edizioni.

Le prime due sono state presentate da conduttori rodati (Enrica Bonaccordi e Paolo Bonolis), mentre le ultime due da un'esordiente: Ambra Angiolini, che all'epoca aveva solo 16 anni.