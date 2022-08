Bryan Adams canta "Can't stop this thing" al "Festivalbar" 1992

Cantante, musicista e fotografo: è tra le icone più amate della musica rock degli anni Ottanta e Novanta. Stiamo parlando di

Bryan Adams

Summer of 69

Jim Vallance

, il cantante che con le sue ballate, romantiche e rock allo stesso tempo, ha segnato un'intera generazione. Le sue melodie negli anni sono diventate dei tormentoni grazie a spot pubblicitari e film: "" scritta il 25 gennaio 1984 conè una delle canzoni più popolari di sempre che vanta recensioni entusiastiche di pubblico e critici musicali.

Grazie alla sua partecipazione al "

Live Aid

Tina Turner

Everything i do, i do it for you

Kevin Kostner

" di Philadelphia, ottiene la definitiva consacrazione: in quell'occasione infatti arriva a duettare con stelle del panorama musicale internazionale comesulle note di "It's only love". Tra le hit indimenticabili, non si può non menzionare “": tema del fortunato film "Robin Hood-Principe dei ladri" con, in testa alle classifiche per 16 settimane, con 3 milioni di copie vendute, conquista anche una nomination all'Oscar come migliore colonna sonora.

Oltre alla carriera musicale,

Adams

Regina Elisabetta II

Festivalbar 1992

Can't stop this thing

porta avanti anche la professione di fotografo professionista. Cura diversi servizi per riviste internazionali come "Vogue", "Interview", "Esquire" e "Harper Bazaar" e realizza libri fotografici. Nel 2005 ha avuto l'onore di fotografare lain occasione del "Golden Jubelee": l'immagine è poi stata utilizzata per un francobollo delle poste canadesi e britanniche. Lo rivediamo al "" con il brano "".