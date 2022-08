Auguri a Maccio Capatonda, rivediamo uno dei suoi primi video a "Mai dire Gol" nel 2004

Cinque concorrenti e un divano scomodo: chi cade per terra è eliminato. Questa la sintesi de "Il Divano scomodo" una strampalata parodia de "Il Grande Fratello" ideata e realizzata da

Maccio Capatonda

"Mai dire Gol"

durante la sua fortunata esperienza a

Il comico, che si fece conoscere nella trasmissione di Italia 1 per la sua serie di indimenticabili trailer e per promo come questo, impersonava Contino Bricchio, detto Amando, che "emette soltanto insulti a mezza bocca".

Maccio Capatonda

Vasto

, pseudonimo di Marcello Macchia, è nato il 2 agosto del 1978 a, in Abruzzo. "Divano scomodo" è stato, insieme alle altre produzioni "Il Gabinetto" e "Il Grandangolo", l'inizio della sua carriera e l'avvio della collaborazione con la Gialappa's band.

Seguono serie tv e ospitate fisse a programmi televisivi. Nel 2014 il film

Italiano medio

"Libro"

, da lui diretto e interpretato. Nel 2020 il suo primo libro, intitolato - appunto -, seguito proprio in questa estate da quello che lui definisce "il sequel della bilogia", "Libro 2".