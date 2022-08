Una giovane Mara Venier alla sua prima apparizione in Professione Vacanze nel 1987

Oggi la conosciamo e siamo abituati a vederla nei panni di apprezzata

conduttrice televisiva

Mara Venier

attrice

"Diario di un italiano"

Vasco Pratolini,

serie TV di Dario Argento

, maha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo facendo l'. Nel 1973 ha fatto il suo debutto da protagonista con il filmdi Sergio Capogna, tratto dalla novella "Wanda" disuccessivamente ha preso parte alla"La porta sul buio".

Tuttavia ha raggiunto l'apice della notorietà grazie alle

commedie all'italiana

Jerry Calà

"Professione vacanze"

ex moglie del protagonista

in cui si è fatta conoscere al grande pubblico, girando molti titoli con l'ex marito. Fra questi c'è la serie televisiva in sei episodi, da cui è tratta la clip, in cui Venier vestiva i panni di Olimpia, l', uno spiantato capovillaggio interpretato proprio da Jerry Calà.