Quella volta che Robbie Williams mandò in delirio il pubblico di "Vota la voce"

La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 1990 con i "Take That", che divenne presto uno dei gruppi musicali più noti e seguiti. Il suo carattere ribelle e indisciplinato lo ha portato però a rompere presto con il gruppo, che lasciò nel 1995 per iniziare, due anni più tardi, una brillante carriera da solista. Oggi Robbie Williams è un artista internazionale apprezzato in tutto il mondo.

A parlare per lui i suoi successi: le vendite di Robbie Williams, al 2014, si attestavano sui 19,8 milioni di album e sui 7,2 milioni di singoli. Il cantante di "Angel" conta numerosi premi, tra cui 18 successi ai BRIT Awards. Il 7 novembre 2016 al Troxy di Londra ha conquistato il BRITs Icon, prestigioso riconoscimento toccato precedentemente solo a Elton John e David Bowie. Detiene il record per la più alta affluenza registrata nel Regno Unito grazie al concerto di Knebworth Park, con 375 000 spettatori totali in tre serate.

In questo video, lo rivediamo a inizio carriera in una delle sue prime apparizioni italiane quando nel 1997 fece impazzire il pubblico di "Vota la Voce" con la sua "South of the border".