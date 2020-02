Buon compleanno Vasco Rossi: ecco le sue migliori apparizioni al "Festivalbar"

Vasco Rossi compie 68 anni. La rockstar di Zocca, in provincia dei Modena, ha segnato la storia della musica italiana con molti successi indimenticabili. Molti di questi, hanno visto la luce proprio sul palco del "Festivalbar". Il "Kom", come lo chiamano i suoi fan, ha vinto in tre occasioni la competizione canora estiva con tre brani molto amati dal pubblico.

Il primo successo è arrivato grazie a "Bollicine", nel 1983. Il bis nel 1998 con "Io no", mentre tre anni più tardi, nel 2001, Rossi ha calato la tripletta vincendo anche con "Ti prendo e ti porto via".

Dopo il successo di "Modena Park", e le sei date di San Siro del 2019, il rocker ha annunciato il "Vasco Non Stop Festival" per il 2020.