Quando Kirk Douglas cantava sul palco dei "Telegatti" nel 1995

A 103 anni è scomparso Kirk Douglas. Il popolare attore di "Spartacus", "Sfida all'O.K. Corral" e "Qualcuno volò nel nido del cuculo", ha sempre avuto un legame speciale con l'Italia, in cui è stato per diverso tempo e dove è riuscito a conquistare la sua seconda moglie, la produttrice Anne Buydens.

A raccontare questo rapporto speciale con il nostro paese, fu lo stesso attore durante una serata dei "Telegatti" del 1995: "Quando sono arrivato in Italia, molti anni fa, - spiegava a Mara Venier e Corrado - per fare un film con Silvano Mangano, "Ulisse", ho imparato una canzone in inglese. Stavo facendo la corte a mia moglie non c'è nulla di più romantico dell'Italia e le ho cantato sempre delle canzoni. Credo mi abbia sposato perché le ho cantato sempre la stessa".