Quella volta che Fiorello partecipò a "Stranamore"

Era il 1994 quando Fiorello entrò nello studio di "Stranamore" per aiutare Viviano, ospite nel programma di Alberto Castagna, per riconquistare la sua fidanzata Paola.

In quella circostanza, lo showman e conduttore siciliano, che ai tempi era protagonista nelle piazze italiane con il suo "Karaoke", dedicò alla ragazza una reinterpretazione de "Il cielo" di Renato Zero. Grazie alla sua esibizione, Paola tornò in studio per continuare la sua storia d'amore con Viviano.

Rivediamo quel divertente "incontro" andato in onda nel giugno del 1994.