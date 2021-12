Una puntata natalizia del quiz "Doppio Slalom" del 1985, tutte le domande a tema festivo

Nel 1985 andò in onda una puntata speciale di "Doppio slalom" con domande a tema festivo. Il gioco a quiz per ragazzi dai 14 ai 18 anni è stato trasmesso su Canale 5 da lunedì 9 settembre 1985 fino a venerdì 28 dicembre 1990. Il programma, condotto per 5 anni da Corrado Tedeschi e in seguito da Paolo Bonolis, fu ideato da Davide Tortorella, Francesco Galimberti e Giorgio Maimone.

Il gioco consisteva in una sfida tra squadra blu, composta da un solo giocatore, e squadra gialla, formata da una coppia. Il tabellone, composto da caselle, conteneva le lettere dell'alfabeto e ad ognuna di queste corrispondeva una domanda. Lo scopo, per ogni squadra, era quello di rispondere correttamente ai quesiti per colorare le caselle in modo da disegnare uno "slalom" e aggiuducarsi la vittoria della partita.