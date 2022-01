Il monologo di Paolo Rossi a "Cabaret per una notte" nel 1987

Nato a Monfalcone, vicino a Gorizia, il 22 giugno 1953 Paolo Rossi è uno dei comici italiani più pungenti e apprezzati. A 34 anni si quando si esibiva in qualità di ospite a "Cabaret per una notte", trasmissione di Italia 1 ispirata al Festival del Cabaret di Loano, tra i più importanti negli anni Ottanta.

Dagli esordi come cabarettista nei locali, Paolo Rossi inizia a calcare i palcoscenici dei teatri sul finire degli anni '70 per passare poi a recitare anche in film per la tv e il cinema. La sua comicità, spesso legata ai grandi classici e all'attualità, arriva anche al grande pubblico attraverso i programmi televisivi sul finire degli anni '80, anche se il palco preferito dall'artista resta quello del teatro, con decine di spettacoli e i tour realizzati. Nella sua carriera Rossi per ben tre volte partecipa anche al Festival di Sanremo, la prima volta in coppia con Enzo Jannacci nel 1994.