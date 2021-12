Buon compleanno Gerard Depardieu: rivediamolo ai "Telegatti" 1996

Tanti auguri a Gérard Depardieu. L'attore francese, nato il 27 dicembre 1948 a Châteauroux, compie 73 anni. Tra gli artisti d'Oltralpe più popolari al mondo ha iniziato la carriera nei primi anni Settanta conquistando in pochissimi anni la critica anche grazie al film di François Truffaut 'La signora della porta accanto', al fianco di Fanny Ardant.

Tra i tanti premi ricevuti da Depardieu ci sono quello come miglior attore al Festival di Venezia per l'interpretazione in "Police" nel 1985 e lo stesso riconosciumento questa volta al Festival di Cannes per il "Cyrano de Bergerac", ruolo che gli è valso anche una candidatura all'Oscar nel 1990. Nel 1997 Venezia lo ha premiato con un Leone d'oro alla carriera.



Tra le sue interpretazioni più recenti ricordiamo invece quelle di Obelix nei film sulla saga di Asterix e Obelix. Depardieu è famoso anche per la sua "vivace" vita privata e alcune scelte che hanno fatto molto discutere, come quella di spostare la residenza fuori dalla Francia per non pagare le tasse aumentate dal governo Hollande, nel 2012.



In occasione del suo compleanno rivediamo l'attore quando sul palco dei "Telegatti", nel 1996, ha premiato Gianni Morandi.