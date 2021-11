Buon compleanno Carlo Verdone, eccolo suonare la batteria al MCS

Buon compleanno Carlo Verdone. L’attore e regista, nato a Roma il 17 novembre del 1950, compie 71 anni. Considerato uno dei volti più amati del grande schermo, Verdone ha respirato cinema sin da piccolo visto che suo padre Mario, celebre storico del cinema a lungo dirigente del Centro Sperimentale di Cinematografia, era amico intimo di personaggi del calibro di Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Alessandro Blasetti, Franco Zeffirelli, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.

Nomi che hanno segnato indelebilmente l’infanzia di Carlo che in 40 anni di carriera ha regalato al cinema italiano personaggi e film intramontabili come "Borotalco", "In viaggio con papà", "Viaggi di nozze" e "Un sacco bello" solo per citarne alcuni.

Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo nel 1999, suonare la batteria all'interno del "Maurizio Costanzo Show".