Ricordate Claudia Gerini e Laura Freddi a "Non è la Rai"?

La carriera nel mondo dello spettacolo di Claudia Gerini è cominciata molto presto. Dallo sguardo ammaliante e di una bellezza non comune, l’attrice romana ha da sempre avuto una passione per la recitazione. Basti pensare che il primo film in cui ha recitato è stato "Roba da Ricchi" con Lino Banfi quando aveva solamente 16 anni.

Claudia era già stata notata da Gianni Boncompagni tre anni prima, quando a soli 13 anni aveva vinto il concorso "Miss Teenager" con il produttore in giuria. Insieme a lei Laura Freddi che prima di approdare in Rai aveva lavorato in un canale privato di Napoli, Canale 34, come valletta in un programma sportivo. Entrambe con il loro debutto sono entrate nella storia della televisione, e ancora oggi vengono identificate come le ragazze “storiche” di "Non è la Rai".