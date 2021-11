Buon compleanno Antonella Elia, rivediamola a "Non è la Rai"

Classe 1963, Antonella Elia è nata il primo novembre, sotto il segno dello Scorpione. Attrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo, ha partecipato a diversi reality tra cui "L'Isola dei Famosi", il "Grande Fratello Vip" 2020 (in questo caso anche in qualità di opinionista, nell’edizione andata in onda a cavallo tra il 2020 e il 2021, la più lunga di sempre) e "Temptation Island".

Dopo essere stata protagonista negli anni Ottanta di diversi spot pubblicitari, ha fatto il suo esordio in televisione nel 1990 come valletta di Corrado in "La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio". A regalarle la fama definitiva è però la prima edizione di "Non è la Rai", varietà condotto da Enrica Bonaccorti nel 1991-1992, dove nel video si esibisce come valletta nei panni di charlestone.

Nello stesso anno ha partecipato allo speciale di Capodanno e al varietà estivo "Bulli & pupe" condotto da un giovanissimo Paolo Bonolis. Il suo percorso da showgirl la porta quindi tra il 1993 e il 1996 al fianco di Raimondo Vianello nel programma calcistico "Pressing" su Rai 1. In questi anni si alterna tra teatro e televisione, recitando anche in diverse fiction e film per il piccolo schermo. Negli ultimi anni, dopo essersi rilanciata in alcuni reality show, l’abbiamo rivista a teatro e al cinema.