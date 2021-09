Ecco uno dei tanti momenti divertenti che animavano la trasmissione "Non è la Rai". In queste immagini del 1992, due giovanissime Antonella Elia e Miriana Trevisan si esibiscono in un giocoso strip-tease.

Arrivate in studio vestite da Befane con tanto di scopa e sacco di carbone, a poco a poco lasciano cadere uno strato dietro l'altro sulle note del famoso brano, tratto da "9 settimane e ½", film cult del 1986, diretto da Adrian Lyne ed interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger.

Le due ragazze, in modo scherzoso e mai volgare, giocano tra di loro, improvvisando uno spogliarello, tra le risate del pubblico.