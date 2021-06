Il 30 giugno 1995 andava in onda l'ultima puntata di "Non è la Rai"

Era il 30 giugno 1995, quando su Italia 1 andavano in onda le lacrime delle ragazze di "Non è la Rai". L'ultima puntata della quarta e conclusiva stagione del popolare programma ideato da Gianni Boncompagni, diventato un fenomeno di costume e icona degli anni Novanta.

Prima condotto da Enrica Bonaccorti, poi da Paolo Bonolis, entrambi circondati da un esercito di giovanissime, belle e scatenate ragazze, il programma fu poi affidato nelle ultime due stagioni a una 16enne spigliata e di talento, Ambra Angiolini, che ancora oggi resta uno dei simboli di quella trasmissione di successo. Ma furono tantissime le personalità del mondo dello spettacolo che proprio grazie a "Non è la Rai" mossero i loro primi passi, fra loro: Claudia Gerini, Antonella Elia, Yvonne Sciò, Nicole Grimaudo, Lucia Ocone, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Miriana Trevisan o Antonella Mosetti.



Il 30 giugno di 26 anni fa fu sempre Ambra a richiamare sul palco per l'ultima volta, e in ordine alfabetico, tutte le ragazze che negli anni precedenti avevano partecipato al programma, in uno dei momenti più commoventi della trasmissione.