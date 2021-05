Franco Battiato a "Popcorn" nel 1980: "Mi auguro di non andare sui rotocalchi" 

"Mi auguro di non andare sui rotocalchi", così Franco Battiato nel 1980 ospite a "Popcorn" spiegava il perché della sua riservatezza e raccontava gli inizi della sua carriera. "Probabilmente sono stato sempre aiutato dalla determinazione che ho avuto da quando faccio questo mestiere", Battiato si riferiva soprattutto a "Pollution" un disco uscito nel 1972, quando il cantautore aveva iniziato a dedicarsi alla musica sperimentale e che, nonostante ciò, si rivelò un grande successo.

Leggi Anche Musica in lutto, è morto Franco Battiato

Nel 1980, però, l'artista aveva pubblicato "Patriots", un disco di sette brani che "parla di tante cose", raccontava Battiato ospite nel programma Mediaset. "In questo disco son più vicino ai connazionali che agli stranieri, poi domani non si saprà", spiegava il cantautore che poi motivava anche il cambiamento della sua musica rispetto alle pubblicazioni passate. "Ho iniziato a cambiare linguaggio per aumentare il raggio di azione", concludeva il cantante.

Franco Battiato, nato a Jonia il 23 marzo 1945, si è spento il 18 maggio 2021 a Milo, nella sua casa nel Catanese.