Quando Paola e Chiara cantarono "Bianco Natale" con Luciana Littizzetto

Era il 1997 e Paola e Chiara erano due giovani cantanti emergenti che Luciana Littizzetto si divertiva a sbeffeggiare davanti alle telecamere di "Ciro, il figlio di Target", programma televisivo andato in onda su Italia 1 tra la fine degli anni Novanta e i primi 2000.

Nel video in apertura, in pieno del clima natalizio delle feste ecco le due sorelle, vincitrici quell'anno del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte (con il brano "Amici come prima"), esibirsi in una versione molto particolare di "Bianco Natale".

Assieme a loro, appunto, la comica torinese, nei panni del personaggio Piera, vestita da Befana e con evidenti "problemi di digestione".