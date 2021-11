L'esibizione dei Nomadi con "Tu che farai" a "Superclassifica Show" 1989

Gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio, scomparso nel 1992, i Nomadi sono tra i più longevi complessi al mondo con oltre cinquanta anni di attività.

In carriera hanno pubblicato 82 album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, vendendo complessivamente oltre 15 milioni di dischi. Più di loro, come gruppo, solo i Pooh e i Ricchi e Poveri.

Tra i brani più celebri della band si ricordano "Io vagabondo (che non sono altro)", "Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge)", "Un pugno di sabbia" e "Io voglio vivere".

Li celebriamo con una loro esibizione del 1989, quando, a "Superclassifica Show", cantavano "Tu che farai".