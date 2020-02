Quando Rita Rusic faceva la cantante: ecco l'ex concorrente del "GF Vip" nel 1987

L'abbiamo vista di recente nella Casa del "Grande Fratello Vip", ma com'era Rita Rusic nel 1987? L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, prima di intraprendere la carriera di produttrice faceva la cantante, come testimonia questo video in cui appare sul palco dello show musicale "Azzurro" per cantare la sua "Under the rose".

In realtà, prima di mettere piede nel mondo dello spettacolo, Rita, è dovuta scappare alla guerra: nata nel 1960 a Parenzo in Istria (allora parte della Jugoslavia), fu costretta a rifugiarsi in campo profughi in Italia all'età di 4 anni. Ha poi studiato come odontotecnico per iscriversi successivamente si iscrisse alla facoltà di Medicina a Milano.

La sua prima apparizione sul grande schermo è stata nel film "Attila flagello di Dio" con Diego Abatantuono. Nel 1993 intraprende la carriera di produttrice cinematografica, ruolo che ricopre ancora oggi.