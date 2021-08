L'ospitata dei Jefferson al "Grand Hotel" di Gigi e Andrea

Sit-com statunitense di 253 puntate, "I Jefferson" è il secondo dei quattro spin-off della serie TV "Arcibaldo" e vede come protagonisti Sherman Hemsley e Isabel Sanford, nei ruoli rispettivamente George e Louise Jefferson.

Coppia di colore di umili origini e dal tenore di vita modesto, i Jefferson, grazie al lavoro di lui nel settore delle lavanderie a secco, riescono a compiere il salto di classe, diventando a tutti gli effetti un simbolo di riscatto sociale della classe nera di quegli anni.

Non a caso, il filo conduttore è il tema dell'inserimento di una famiglia di colore nello stesso tessuto sociale dell'alta borghesia, composta per la stragrande maggioranza da bianchi, lasciando allo spettatore, oltre le risate, lo spazio per riflettere.

Nel video vediamo la coppia ospite di Gigi e Andrea al "Grand Hotel".