Mani sulla fronte e poi tutti in piedi. Alcuni sono chiamati sul palco: "Conti fino a tre, si rilassi". Giucas Casella, illusionista conosciuto dagli spettatori della televisione italiana, cerca di ipnotizzare il pubblico a "Buon Compleanno Canale 5", condotto da Corrado. Dopo aver fatto accasciare un uomo a terra, chiama sul palco lo stesso conduttore, che sdrammatizza: "Io non vorrei essere compromesso. Heather Parisi? Ho provato a farla tacere io ma non ce l'ho fatta".

Casella ripeteva spesso questo numero nei salotti della tv. Sosteneva di saper bloccare con il pensiero le mani sulla fronte degli spettatori. Spesso, tuttavia, questi ultimi consideravano il gioco di prestigio più come uno spettacolo che come un momento di magia.