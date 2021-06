Buon compleanno a Sabrina Ferilli, rivediamola cantare con Elio e le Storie Tese

Tanti auguri a Sabrina Ferilli. L'attrice e conduttrice televisiva, nata a Roma il 28 giugno 1964, compie 57 anni. Per festeggiarla rivediamo la sua brillante e divertente interpretazione in romanesco di "Non Amarmi", brano di Francesca Alotta e Aleandro Baldi, successo degli anni '90.

L'artista, bellissima allora come oggi, canta assieme a Elio e Le Storie Tese durante una puntata di "Mai Dire Gol", che condusse assieme alla Gialappa's Band nella stagione 1996-1997.

Nel corso della sua carriera Sabrina Ferilli ha interpretato decine di film per il grande schermo e la tv, dai cinepanettoni alle pellicole più impegnate (tra cui nel premio Oscar "La Grande Bellezza") e ha calcato anche i palcolscenici di teatri prestigiosi. Negli anni è stata anche una presenza costante nei programmi televisivi italiani: l'ultimo successo a "Tu si que vales", al fianco di Maria De Filippi.