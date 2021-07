Venticinque anni fa la Macarena arrivava in Italia: rivediamo cantarla dai "Los locos"

Sono passati 25 anni da quando la Macarena è sbarcata in Italia, facendoci ballare tutti quanti. Pubblicata nel 1995 dal duo spagnolo Los Locos come estratto dal loro album "A mí me gusta", la canzone ha raggiunto il successo planetario soltanto nell'estate dell'anno successivo, grazie al remix dei Bayside Boys.

Il decollo del brano, che ha occupato le prime posizioni delle classifiche di oltre 30 Paesi, è strettamente legato al diffondersi del relativo ballo, caratterizzato da una serie di movimenti con le braccia e il bacino facilmente riproducibili.

Diventata con il tempo uno dei classici balli di gruppo estivi, la Macarena ha infiammato anche piazza del Plebiscito a Napoli, dove si teneva la finale del "Festivalbar" 1996.