Cantante statunitense di musica dance, nonché pronipote di un'altra cantante (Ethel Waters), Crystal Waters è nota principalmente per il successo mondiale "Gypsy Woman (She's Homeless)", che nel 1991 ha cantato alle finali del "Festivalbar", facendo ballare tutta l'Arena di Verona.

Pubblicato il 3 aprile 1991 come primo estratto da "Surprise", album di debutto di Waters, il brano è particolarmente celebre per l'uso ripetuto dei versi "La Da Dee, La Da Da", al punto da essere conosciuto anche come "Gypsy Woman (La Da Dee, La Da Da)".

Scritto dalla stessa Waters assieme a Neal Conway e Nathaniel S. Hardy Jr., il singolo è considerato uno dei grandi classici della house music ed è stato remixato diverse volte.