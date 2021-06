Quando Gerry Scotti cantava "Let's show (Salute!)" a "Superclassifica Show" nel 1989

"Let’s show (Salute!) è stato uno dei tormentoni estivi dell’estate del 1989. Ad interpretarlo un allora giovane dj e presentatore, nonché deputato della Camera eletto nelle file del PSI nel 1987. Stiamo parlando di Virginio Scotti, in arte Gerry, uno dei volti più noti della tv italiana.

Tra le sue performance più divertenti di quel brano c’è senza dubbio quella andata in scena sul palco di "Superclassifica Show", programma televisivo musicale popolarissimo in onda su Canale 5 in quegli anni, che informava settimanalmente sulle classifiche di vendita dei dischi del momento, invitando spesso anche i cantanti per interpretare i loro brani.

Nelle immagini si vede un Gerry Scotti in versione "yuppie" cantare quel brano, che alternava strofe in napoletano, pugliese e francese maccheronico, mettendo in scena un balletto goliardico in cui si lamentava degli acciacchi dovuti al raffreddore, danzando con un enorme fazzoletto bianco utilizzato per soffiarsi il naso.