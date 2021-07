Andrea Bocelli canta a "Stranamore" nel 1994

Non servono presentazioni. Chi in Italia o nel mondo non conosce Andrea Bocelli? Il tenore, che ha registrato diverse opere e 16 album di musica pop e classica è stato scoperto dal grande pubblico nel 1993, quando cantò il duetto "Miserere" con Zucchero Fornaciari, e poi con "Il mare calmo della sera", firmato da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte.

Nel corso della sua carriera ha cantato con molti altri notissimi interpreti a livello internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Laura Pausini, Natalie Cole, Mary J. Blige e Ariana Grande, solo per citarne alcuni. Il 2 marzo 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica internazionale.

Leggi Anche Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Tra le canzoni più note da lui interpretate c'è anche "Vivo per lei" degli O.R.O, cantata assieme a Giorgia e interpretata anche in altre lingue.

Il 26 febbraio 2006 cantò in Mondovisione davanti a quasi 800 milioni di telespettatori nella Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006. E nel 2011 cantò "l'Ave Maria di Schubert" al matrimonio tra il principe Alberto II di Monaco e Charlène Wittstock, prima di esordire al Metropolitan Opera House di New York.

Il 12 aprile 2020, per Pasqua, si è esibito nel Duomo di Milano, supportato dall'organista Emanuele Vianelli, in un concerto, trasmesso in diretta streaming sul suo canale YouTube, come gesto di solidarietà in una cattedrale deserta per via delle restrizioni dell'emergenza COVID-19. L’11 giugno 2021 si è, invece, esibito con "Nessun dorma" alla cerimonia di apertura dell’Europeo allo Stadio Olimpico di Roma.

Riascoltiamo l'inconfondibile voce di Andrea Bocelli, mentre interpreta al piano uno dei brani più famosi di Lucio Dalla nel 1994.