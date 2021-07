Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Capelli biondo platino, camicia bianca, cravatta nera e bermuda al ginocchio. È così che Anthony Kiedis, leader dei Red Hot Chili Peppers, si presentò sul palco del "Festivalbar" per eseguire - assieme al resto della band - "Scar Tissue" e "Around The World", entrambe tratte da "Californication".

Settimo album del gruppo statunitense, "Californication" è stato pubblicato l'8 giugno 1999 e ha segnato non solo il ritorno di John Frusciante nel gruppo, ma anche un importante cambio di rotta nello stile della band: da un sound più vivace a uno più evocativo e spirituale.

Il disco rappresenta a oggi il maggior successo dei Red Hot Chili Peppers, con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di cui più di sei milioni solo negli Stati Uniti.