"Mai dire Gol", quando Alvaro Recoba fu protagonista della sigla con Alessia Marcuzzi e Hellen Hidding

Lo chiamavano "El chino" per via dei tratti orientali del viso, ma Alvaro Recoba è nato in Uruguay, a Montevideo, nel 1976. Inizia la carriera nel Danubio e raggiunge l'apice in Italia, all'Inter. Qui rimane dieci anni, dal 1997 al 2007. In questo video, al fianco di Ellen Hidding e Alessia Marcuzzi, interpreta la sigla di "Mai dire gol". Nel periodo fra il 2001 e il 2003 è stato il calciatore più pagato al mondo. In totale 72 reti in 276 partite con la maglia neroazzurra: fra questi la doppietta iniziale segnata contro il Brescia nel suo debutto, a fine agosto del 1997.

Ha smesso di giocare nel 2016, mentre l'addio alla Nazionale era arrivato dopo la Copa América del 2007. Tornato in Uruguay, nel dicembre 2020 è entrato nello staff tecnico del Nacional, squadra locale. Rivediamo il calciatore protagonista della sigla del programma della Gialappa's in un inedito ruolo con Hellen Hidding e Alessia Marcuzzi.