Buon compleanno Giobbe Covatta: rivediamo il comico a "Mai Dire Gol"

Buon compleanno Giobbe Covatta: l'attore, comico e scrittore compie 64 anni.

Nato in Puglia, a Taranto, l'11 giugno 2020, Covatta si è trasferito all'età di 3 anni a Napoli dove poi è cresciuto. Il suo esordio come comico è stato nei villaggi turistici, ma il successo nazionale è arrivato dopo la partecipazione al "Maurizio Costanzo Show", suo vero trampolino di lancio.

Per alcune stagioni ha fatto parte anche del team di quelli di "Mai Dire Gol". Lo ricordiamo al fianco di Giovanni e Giacomo, del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. In occasione del suo compleanno lo rivediamo in un estratto del celebre programma di Italia 1.