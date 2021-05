Auguri a Elenoire Casalegno, rivediamola a "Fuego" nel 2000

Buon compleanno a Elenoire Casalegno che, nata a Savona il 28 maggio 1976, compie 45 anni. Dopo aver iniziato come modella, partecipando nel 1994 al concorso Look of the year, già giovanissima, approdò in tv. Nel 1994-1995 debuttò alla conduzione del programma musicale di Italia 1 "Jammin", che presentò fino al 1997.

Dal 1997 al 1999 affiancò Raimondo Vianello nella conduzione della trasmissione sportiva "Pressing", sempre su Italia 1. Nell'autunno del 1997 con Massimo Lopez e Lello Arena fu al timone di "Scherzi a parte", mentre nell'estate 1997 presentò il "Festivalbar". Nel 2000 passò alla conduzione di "Super", il programma musicale erede di "Superclassifica Show".

Dagli anni Novanta a oggi Elenoire Casalegno si è divisa tra la conduzione di diversi programmi televisivi e le tournée in teatro.

Nel giorno del suo compleanno, rivediamola giovanissima in un’intervista a “Fuego” nel 2000.