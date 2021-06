Quando Carcarlo Pravettoni esordì a "Mai dire Gol"

“Il successo che ho ottenuto? Comprendo il vostro stupore, che per altro è anche il mio”. Spietato uomo d’affari senza apparenti meriti, Carcarlo Pravettoni è stato protagonista di “Mai dire gol” dal 1996 al 1999. Personaggio inventato e interpretato dal comico Paolo Hendel, veniva presentato dalla Gialappa’s con una scheda realizzata seguendo lo stesso stile di “Mixer”. Si chiudeva con quello che divenne un tormentone: “E la lira s’impenna!”.

In questo video il suo esordio, in cui racconta di trovarsi ai vertici dell’azienda Carter&Carter, “leader nel settore” (ma non si sa quale). “Stiamo lavorando a un prodotto cui teniamo molto: l’orologio usa e getta. Entri in un negozio, ti chiedono l’ora, rispondi che sono le cinque e mezza e lo butti via”.