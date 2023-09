Buon compleanno Pupo: rivediamolo a "Popcorn" con "Non mi arrendevo mai"

Tanti auguri Pupo: il cantante quest'anno spegne 68 candeline. Nato a Ponticino, frazione di Laterina in provincia di Arezzo, l'11 settembre 1955, è la voce che ha dato vita a successi italiani e intrnazionali del calibro di "Gelato al cioccolato", "Su di noi" e "Sarà perché ti amo" ha raggiunto il successo non solo come cantante ma anche in tv.

Enzo Ghinazzi (questo il vero nome del cantante, ndr) ha vissuto una carriera sulle montagne russe: dai successi nelle classifiche che lo hanno portato ad affermarsi anche all'estero, in particolare anche all'Est dell' Europa, fino alle crisi a causa del gioco d'azzardo. Tuttavia, il cantante ha saputo sempre riemergere dalle difficoltà, trovando sempre la via del rilancio fino agli anni Duemila quando ha affiancato alla carriera musicale quella televisiva. Tra le sue prime apparizioni, per esempio, c'è quella nei panni dell'inviato in Brasile della seconda edizione del reality "La fattoria". Nell'estate del 2005 ha condotto per la prima volta un programma tutto suo su Rai 1, il quiz "Il malloppo" cui seguirono altre conduzioni di successo. Nel 2020, invece, lo abbiamo visto nella veste di opinionista al "Grande Fratello Vip", condotto da Alfonso Signorini. In questo video lo rivediamo nel 1981ospite della trasmissione musicale "Popcorn", per esibirsi sulle note della canzone "Non mi arrendevo mai".