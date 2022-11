Auguri Platinette: rivediamo la sua intervista a "Fuego" 2000

Buon compleanno Platinette, pseudonimo di Mauro Coruzzi. Nato a Langhirano (Parma) il 4 novembre 1955 compie oggi 67 anni. Attivo come giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico fin dagli anni settanta, ha raggiunto la notorietà alla fine degli anni novanta quando, scoperto da Maurizio Costanzo, ha partecipato come ospite a diverse puntate del "Maurizio Costanzo Show", dove si è distinto sia perché si presentava al pubblico televisivo in veste di drag queen sia per l'umorismo tagliente con la quale si esprimeva durante la trasmissione.

A "Fuego", popolare trasmissione di Italia 1 di fine anni Novanta, Platinette sosteneva che la cosa più trasgressiva in televisione fosse "manifestare il proprio pensiero senza remore".

Rivediamo nel video l'intervista.