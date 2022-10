Il duetto di Christian De Sica e Raffaella Carrà nel 1989

Non è stata l'unica volta che Christian De Sica e Raffaella Carrà hanno duettato insieme, ma la performance a "Il Principe Azzurro" è sicuramente stata l'occasione per mostrare le doti di cantante e ballerino del figlio del grande Vittorio De Sica.





La coppia artistica si è esibita sulle note di brani anni '50 e '60, durante il secondo show della Carrà in onda sulle reti Fininvest. In ogni puntata si sfidavano sei diversi uomini. Nella prima parte, dopo un test psicologico eseguito dalla stessa conduttrice sotto la supervisione della psicologa Carla Viale von Goetz, avveniva una scrematura dalla quale venivano eletti tre sfidanti, che, nella seconda parte della puntata, ci mentavano in prove di abilità, venendo votati dal pubblico delle donne in studio e da quello delle telespettatrici da casa.





Tra una sfida e l'altra, Raggaella Carrà si esibiva nei suoi celebri "stacchetti" con le coreografie del compagno e regista Sergio Japino. Vediamola qui insieme a Christian De Sica nel 1989.