Pino Daniele canta "Amore senza fine" a "Festivalbar" 1998

Oggi avrebbe compiuto 68 anni Pino Daniele, il cantautore, scomparso nel 2015 era nato a Napoli il 19 marzo 1955. Lo ricordiamo con una delle sue canzoni di maggiore successo "Amore senza fine" che l'artista partenopeo interpretò sul palco di "Festivalbar" nel 1998. Fiorello e Alessia Marcuzzi, quell'anno al timone della kermesse musicale di Italia 1, accolsero il musicista sul palco di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.

Musicista poliedrico con formazione nel blues, Pino Daniele si è affermato come uno dei cantautori italiani più innovativi in oltre quarant'anni di carriera. Le innumerevoli collaborazioni con artisti nazionali e internazionali e la sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso definito "tarumbò", mescolanza di tarantella e blues e testimonianza della canzone napoletana in chiave moderna nel mondo.