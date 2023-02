Alberto Castagna racconta "Stranamore" a "La grande avventura" 1995

Il 27 febbraio 1994 andava in onda la prima puntata del popolare talk show dei sentimenti

Il 27 febbraio 1994 andava in onda la prima puntata di "Stranamore", il talk show a tema amoroso condotto da Alberto Castagna su Canale 5 e diventato un cult televisivo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Dal dietro le quinte, il presentatore toscano raccontava il successo della trasmissione dei sentimenti nel corso de "La grande avventura", documentario evento per celebrare i quindici anni della televisione commerciale in onda sulle tre reti Mediaset nel 1995. "Il successo di Stranamore è la capacità di raccontare le storie di gente comune nelle quali ciascun telespettatore ha modo di immedesimarsi", diceva Castagna, scomparso prematuramente nel marzo 2005.

Il video ripropone una puntata di "Stranamore" con protagonista una coppia di fidanzati di Padova: per farsi perdonare lei si travestì indossando un costume da oca e chiedendo scuse dalla pubblica piazza.

Ciononostante lui, una volta arrivato in studio per prendere una decisione, le disse che non avrebbe più voluto vederla interrompendo ogni possibilità di riconciliazione. Riviviamo l'intervista ad Alberto Castagna a "La grande avventura" del 1995.